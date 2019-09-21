Son Dakika Haberleri: Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Emin Sıdar yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil ile sürücülerin ismi henüz belirlenmeyen 09 RD 877 plakalı biçerdöver, 09 PH 843 ve 09 U 4907 plakalı otomobiller Nazilli- Bozdoğan karayolunun çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Sıdar hayatını kaybetti.

Sürücü Sıdar'ın eşi Kübra Sıdar, Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık çocukları Arya Kün, Sezai Baş ve Gülderen Baş 112 acil servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Sıdar hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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