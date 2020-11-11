Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuşadası'ndan Söke istikametine gelen Fırat Yılmaz'ın kullandığı 09 BBH 96 plakalı hafif ticari araç, İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Aynı yolda ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 ARU 719 plakalı otomobil ile 09 HD 687 plakalı minibüs de devrilen hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Yılmaz ile beraberindeki Üzeyir Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.