Son Dakika Haberleri: Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Ramazan Akçakaya yönetimindeki 48 AAF 761 plakalı tır, Karpuzlu kavşağında İsa Ergün'ün kullandığı 22 EY 500 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada yolda seyreden Ali Yaşar'ın kullandığı 09 JE 462 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, Yaşar'ın kullandığı araçta bulunan İsa Ergün (40), Sabri İğdi (51) ve Akman Akduman (51) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Aydın-Muğla kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Muğla, Çine, Aydın, Güncel
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