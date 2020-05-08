Aydın'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada sürücülerden Demir ve Yıldırım ile araçtaki yolculardan İbrahim Tümtürk, hafif yaralandı.

Kazayı fark etmeyen İsmail Yıldırım yönetimindeki 09 S 9262 plakalı otomobil de tıra çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Ozan Demir yönetimindeki 09 FJ 728 plakalı hafif ticari araç, Söke istikametine seyir halindeyken sağa dönüş yapan Lütfi Özcan idaresindeki 26 UN 945 plakalı tıra çarpıp şarampole devrildi.

Aydın 'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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