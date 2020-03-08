Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı - Son Dakika

Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

7 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza saat 18.30 sıralarında Kuyulu Kavşağı'nda meydana geldi. G.D. yönetimindeki 09 UE 446 plakalı, A.A idaresindeki 35 JV175 plakalı ile Y.Ş idaresindeki 09 AAL 966 plakalı araçlar kavşak içinde birbiri ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda kara yolu savaş alanına dönerken, araçlar kullanılmaz hale geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir müddet Aydın- İncirliova istikametine trafik akışı sağlanamadı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Kilis'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]