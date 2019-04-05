Son Dakika Haberleri: Aydın Dağlarında At ve Öküzler Tarım İçin Mesaiye Başladı

Aydın Dağlarında At ve Öküzler Tarım İçin Mesaiye Başladı

1 saat önce

Türkiye'de en çok kestane ve incir üretiminin gerçekleştiği Aydın'ın verimli dağlarında at ve öküzler toprağa cemrenin düşmesi ile birlikte mesaiye başladı.

Aydın Dağlarında At ve Öküzler Tarım İçin Mesaiye Başladı, System.String[]
Türkiye'de en çok kestane ve incir üretiminin gerçekleştiği Aydın'ın verimli dağlarında at ve öküzler toprağa cemrenin düşmesi ile birlikte mesaiye başladı. Eski çağdan klam sistemle üretime devam eden çiftçiler ise, ekonomik koşullardan dolayı değil teknolojinin henüz dağlık alanlardaki tarım arazilerine sürecek kabiliyete sahip makineleri geliştirememesi nedeniyle at ve öküzlerle çift sürmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Aydın'ın Köşk ilçesi'ne bağlı Ahatlar, Sarıcam, Gökgiriş, Ilıdağ ve Karatepe gibi köylerinde bir çift at ve öküzün fiyatı otomobil fiyatının üzerine çıktı. Bir kilosu 40 TL'ye yaklaşın kuru incir ve 25-30 TL'ye satılan kestane bahçelerini sürebilmek için at ve öküzleri kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Sarıçam Mahallesi'nden Kerem Yolcu, hayvanla sürülen çiftin ağaçların köklerine de zarar vermediğini belirtti. Aydın'ın dağlık alanlarında köylülerin en önemli geçim kaynaklarının başında incir ve kestane geldiğini belirten Yolcu, "Bu yıl incirin kilosu 40 TL'ye kadar ulaştı. Kestane de 25 TL civarına ulaştı. Ağaçların verim yapması için sürülmesi şart. Bu nedenle traktörün işlemediği yamaç arazileri öküz ve atlarla sürmek zorunda kalıyoruz. Çift yevmiyesi bu yıl 350 TL civarında, sürenin akşam olunca, sürdürenin de hasat sezonunda yüzü gülüyor. Bu nedenle çift sezonunda bölgede at ve öküz fiyatları da yükseliyor" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Güncel
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