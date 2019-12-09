Aydın dağlarında renk cümbüşü

Türkiye 'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.

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