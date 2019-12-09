Son Dakika Haberleri: Aydın dağlarında renk cümbüşü
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Aydın dağlarında renk cümbüşü

6 saat önce

Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

Aydın dağlarında renk cümbüşü, System.String[]

Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk- Ödemiş yolunda adete renk cümbüşü yaşanıyor.

Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Türkiye, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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