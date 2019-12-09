Son Dakika Haberleri: Aydın dağlarında renk cümbüşü
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Aydın dağlarında renk cümbüşü

7 saat önce

Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar Ağaç yaprakları Aydın dağlarında renk cümbüşü AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri

Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar

Ağaç yaprakları

Aydın dağlarında renk cümbüşü

AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk- Ödemiş yolunda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Aydın dağlarında renk cümbüşü

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:31 Kaynak: AA
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