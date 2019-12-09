Aydın dağlarında renk cümbüşü
7 saat önce
Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar Ağaç yaprakları Aydın dağlarında renk cümbüşü AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:31 Kaynak: AA
Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri
Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar
Ağaç yaprakları
Aydın dağlarında renk cümbüşü
AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.
Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.
Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk- Ödemiş yolunda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.
Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi