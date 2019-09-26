Son Dakika Haberleri: Aydın dağlarında üreticinin en büyük yardımcısı yük hayvanları
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Aydın dağlarında üreticinin en büyük yardımcısı yük hayvanları

2 gün önce

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da hasat sezonunun başlaması ile birlikte dağlık alanlarda üreticinin en büyük yardımcısı gelişen teknolojiye rağmen yük hayvanları oluyor.

Aydın dağlarında üreticinin en büyük yardımcısı yük hayvanları, System.String[]

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da hasat sezonunun başlaması ile birlikte dağlık alanlarda üreticinin en büyük yardımcısı gelişen teknolojiye rağmen yük hayvanları oluyor. Katırların yerine alacak makine halen üretilemeyince Aydın'ın incirinin dağlık alanlardan sofralara olan yolculuğu katır sırtında başlıyor.


Gelişen teknolojiye rağmen araçların ulaşamadığı Aydın dağlarındaki pek çok incir bahçesinde üretilen incirler halen at, eşek ve katır sırtında depolara ulaştırılıyor. Aydın'da yük hayvanları incir, zeytin ve kestane hasat sezonunda çalışan yük hayvanlarına gelişen teknolojiye rağmen alternatif bulunamadı. Bakımı zor olsa da vatandaşlar sarp arazilerde topladıkları ürünleri hayvanların sırtında taşıyor.


Aydın Efeler, İncirliova, Köşk, Nazilli, Sultanhisar ve Germencik ilçelerine bağlı dağ köylerinde incir üretimi yapan vatandaşlar araç ile ulaşım olmadığı için dağlardan topladıkları incirleri katır sırtında taşıyor. Gelişen teknolojiye rağmen halen taşıma işlerinde kullanılan hayvanların en büyük yardımcıları olduğunu belirten Çiftçilerden Vahdettin Kılınç, arazi yapısı engebeli olduğu için hasadın oldukça zor olduğu Aydın'ın dağ köylerinde incir üreticisinin en büyük yardımcılarının yük hayvanları olduğunu söyledi.


Aydın'da üretilen yaklaşık 80 bin ton incirin 60 bin tona yakının dağlık alanlarda üretildiğini ve dağ incirinin daha kaliteli olduğunu belirten Vahdettin Kılınç, "Eskiden taşıma işleminin tamamı yük hayvanları ile yapılırdı. Şimdi arazilere yol gelmeye başladı. Araçların ulaştığı yere kadar taşıma işlemi yine hayvanlarla yapılıyor. Birçok araziye coğrafi şartların sıkıntısından dolayı halen araç ile ulaşım olmuyor. Bu nedenle halen üreticinin en büyük yardımcısı katırlar" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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