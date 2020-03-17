AYDIN Dairede çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Dairede çıkan yangın hasara yol açtı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Nazilli'nin Sümer Mahallesi 411 Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, dün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı dairede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde maddi hasar olurken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.