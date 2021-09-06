Aydın'daki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavga sonrası gözaltına alınan D.A. ve H.Ç'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Dün, arkadaş oldukları belirtilen 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Rasim Yıldız hayatını kaybetmiş, H.Ç. elinden hafif şekilde yaralanmıştı. Polis, olayın ardından zanlı D.A'yı İzmir'in Selçuk ilçesinde yakalamıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.Ç. de kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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