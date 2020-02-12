Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak - Son Dakika

Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak

6 saat önce

Aydın'da eğitim öğretime devam eden 846 okulda yapılan Karot testleri (Sertleşmiş Beton Numunesi Alımı) sonucunda 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak.

Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak, System.String[]

Aydın'da eğitim öğretime devam eden 846 okulda yapılan Karot testleri (Sertleşmiş Beton Numunesi Alımı) sonucunda 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak.


Aydın'da okulların depreme dayanıklılığını ölçmek amacıyla Aydın il genelinde eğitim ve öğretime devam eden 846 okulda Karot testleri yapıldı. Yapılan tespitler sonucunda 160 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında koordineli olarak çalışmalarını sürdürülürken, güçlendirme çalışmaları için Aydın'a ilk etapta 30 milyon TL'lik ödenek ayrıldığı öğrenildi.


Güçlendirme projeleri tamamlanmakta olan okulların güçlendirme inşaatlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda aciliyet sırasına göre başlanacak. Aydın'da okul binalarının güçlendirilmesinin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'daki 160 okulda güçlendirme çalışması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]