Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada - Son Dakika

Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada

6 saat önce

AYDIN'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panik halinde sokağa çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada, System.String[]

AYDIN'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panik halinde sokağa çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'ta alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesinde saat 19.49'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Sarsıntı ile birlikte bir kafedeki müşteriler panikle dışarıya kaçtı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların korku içinde dışarıya kaçtığı görülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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