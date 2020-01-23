Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada - Son Dakika

AFAD 'ta alınan bilgiye göre Aydın 'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesinde saat 19.49'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Sarsıntı ile birlikte bir kafedeki müşteriler panikle dışarıya kaçtı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların korku içinde dışarıya kaçtığı görülüyor.

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