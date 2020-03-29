Aydın'daki 600 ihracatçının yükü hafifletilecek - Son Dakika
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Aydın'daki 600 ihracatçının yükü hafifletilecek

6 saat önce

Türkiye, küresel bir salgın haline gelen korona virüsün tedarik zincirinde neden olduğu kırılmanın ekonomik etkilerini attığı adımlarla ve aldığı önlemlerle sınırlandırmaya çalışıyor.

Aydın'daki 600 ihracatçının yükü hafifletilecek, System.String[]

Türkiye, küresel bir salgın haline gelen korona virüsün tedarik zincirinde neden olduğu kırılmanın ekonomik etkilerini attığı adımlarla ve aldığı önlemlerle sınırlandırmaya çalışıyor.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, korona virüs salgınına karşı eş güdümlü bir biçimde uluslararası iş birliği içerisinde mücadele edildiğini söyledi. Eskinazi, "Milli birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü olduğu bu dönemde sağlanan sinerjinin ihracatı artırıcı yansımaları olacağına inanıyorum. Gıda değer zincirinin canlı kalması adına üretilen çözümlerin nasıl kullanılacağıyla ilgili operasyonel çerçeveyi bütün üyelerimizle fikir teatisinde bulunarak işbirliği halinde yönetiyoruz. Verimliliğe odaklı bir üretim modelini benimsediğimiz çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, ihracatçılarımızın tüm bu global gelişmeler doğrultusunda motivasyonunu yüksek tutmak birincil görevimiz. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aydın'daki 600 ihracatçımızın yükünü hafifletmek için devreye girdik" dedi.


"Denetimlerine özel önem veriyoruz"


Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, bu hassas süreçte toplumsal sağlığı desteklemek üzere tedbirler alındığını belirterek, "Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadarki tedarik zincirinin her adımının izlenmesi gerekiyor. Sıkı denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimlerine özel önem veriyoruz. Tüketicilere doğrudan sunulan ürünler titiz bir şekilde inceleniyor. 2019'da 110 farklı ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç ederek 236 milyon dolar gelir elde ettik. 2019-2020 sezonunda 89 bin ton kuru incir üretildi. Yıllık incir üretiminin yüzde 70'i Aydın'da gerçekleşiyor. Buradaki kuru incir işletme sayımız 50'nin üzerinde. Gece gündüz demeden çalışan ihracatçılarımızın ürün güvenliği sisteminin temelini oluşturan TAREKS denetimlerinin zamanında yapılması için birliklerimiz tarafından iki adet araç tahsis ettik. İhracatçılarımız denetmenler için kendi araçlarını göndermek zorunda kalmayacak. Birliğimiz tarafından tahsis edilen araçlarla denetmenler işletmelere ulaştırılacak" diye konuştu.


"En önemli stratejimiz dayanışma"


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'da 20 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Aydın'ın verimli topraklarında yetişen yaş meyve sebzeleri 12 ülkeye gönderdiklerini söyledi. Uçak, şöyle konuştu:


"Aydın'ın ihracatında ilk sırada yer alan İtalya'ya 8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 6 milyon dolarla Romanya ikinci sırada. Üçüncü sırada yer alan Rusya'ya 3 milyon dolarlık yaş meyve sebze gönderildi. İhracat gerçekleştirilen diğer ülkeler ise Lübnan, Hollanda, Irak, Ukrayna, Sırbistan, İngiltere, Almanya, Bosna Hersek, Kosova. Toplam ihracatımız ise 2018'de 831 milyon dolar seviyesindeydi. Bu tutarı 2019'da yüzde 7'lik artışla 890 milyon dolara çıkardık. 2020 yılındaki 1 milyar dolarlık hedefimize giden bu yolda yaş meyve sebze sektöründeki tüm paydaşlarımıza destek olmak, uluslararası pazarlarda güvenli bir şekilde genişlemeye yönelik en önemli stratejimiz."


"Üretim ve ihracat performansı güç birliğiyle artacak"


Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ise, Aydın'ın 2019 ihracatının 654 milyon dolar olduğunu, Türkiye'nin 181 milyona ulaşan zeytin ağacı varlığında Aydın'ın 25 milyon zeytin ağacıyla en fazla zeytin ağacı varlığına sahip il olduğunun altını çizdi. Er, "Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün payı 2019'da 28 milyon dolardı. Bu sene ise son dönemlerin en verimli sezonu yaşanıyor. Birliğimiz 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 94 ülkeye dış satım yaparak 46 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. Korona virüs salgının ticaret akışında neden olduğu sorunlara seyirci kalmıyoruz. Bugünleri takım arkadaşlarımıza destek olarak dayanışma içinde atlatacağız. Her geçen yıl ihraç pazarlarını genişleten Aydın'da önceki yıllarda sergilediğimiz üretim ve ihracat performansını ortak bir değer yaratarak güç birliğiyle arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Türkiye, Zeytin, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:52 Kaynak: İHA

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