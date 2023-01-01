Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

01.01.2023 18:18
Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay

Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AYDIN'DA YILIN İLK DEVE GÜREŞİ, PATLAMA NEDENİYLE DAVUL ZURNASIZ YAPILDI AYDIN'DA YILIN İLK DEVE GÜREŞİ, PATLAMA NEDENİYLE DAVUL ZURNASIZ YAPILDI Nazilli emniyeti yeni yıl gecesi kuş uçurtmadı Nazilli emniyeti yeni yıl gecesi kuş uçurtmadı

Cumhuriyet, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:00 Süper Lig'in devleri milli yıldız için yarışıyor! Her an imzayı atabilir
17:44 Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti
17:36 İBB'deki terör soruşturması CHP ile DEVA'yı karşı karşıya getirdi
17:34 Yılbaşı eğlencesinde silahlar patladı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü
17:13 Üniversiteli genç kız ziyaretine gelen abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
17:11 Araç muayene ücretlerine yeni yılda dev zam! İşte vatandaşların ödeyecekleri ücret...
16:46 Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
16:48 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği iddia edilmişti! Bakanlık açıklama yaptı
16:29 Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış
15:16 Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beklediği oldu! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2023 19:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement