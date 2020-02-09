Aydın'daki amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Aydın'daki amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

6 saat önce

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Aydın'daki amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı, System.String[]

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Ligin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor, İlhami Ortakin Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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