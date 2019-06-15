Son Dakika Haberleri: Aydın'daki barajlarda su sorunu yok
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'daki barajlarda su sorunu yok

1 saat önce

2019 yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nde düzenlenirken, barajların doluluk oranında herhangi bir sıkıntının olmadığı belirtildi.

Aydın'daki barajlarda su sorunu yok, System.String[]
2019 yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nde düzenlenirken, barajların doluluk oranında herhangi bir sıkıntının olmadığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem' in açılış konuşmasının ardından kurumların sunumlarına geçildi. Aydın Meteoroloji Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Cumhur Çolakoğlu, 2018-2019 su yılında Aydın yağışlarını değerlendirdiği sunumunda, uzun yıllar yağış ortalamasının 623 mm olduğunu bu sezonda ise Aydın'a 633 mm yağış düştüğünü ifade etti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Kızıltepe ise bölgedeki baraj ve sulama göletlerinin doluluk oranlarını değerlendirdiği sunumunda Adıgüzel Barajı dışında barajların genelinde doluluk oranlarında sıkıntı olmadığını belirtti.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Dr. Filiz Erbaş'ta sunumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmaları aktardı. Meteoroloji Müdürlüğünün verileri değerlendirildiğinde Aydın'da bu yıl il yıllık yağışının uzun yıllar (30 yıl) il yağış ortalamasının üzerinde olması ve yeraltı-yerüstü su seviyelerinin yeterli olması nedeniyle Kuraklık Öncesi Süreç'te olunduğunu belirtti.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Sulama Birliklerinin temsilcileri katıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli Meteoroloji vatandaşlara sel uyarısı! Çok kuvvetli olacak Ankara için sağanak uyarısı Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:37:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'daki barajlarda su sorunu yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]