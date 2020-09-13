Aydın'ın Germencik ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde dört kişi arasında kavga çıktı.
Kavgada M.K, yanındaki bıçakla, H.A, B.Y. ve A.B'yi yaraladı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. B.Y. ve A.B'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şüpheli M.K. ise Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika