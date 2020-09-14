Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ziya Gökalp Caddesi'nde dün dört kişi arasında kavga çıkmış, H.A, B.Y. ve A.B'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen M.K. kaçmıştı.

7 Eylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde dün 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla aranan ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan M.K'nin işlemleri tamamlandı.

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