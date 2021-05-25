Gıda fabrikası alevlere teslim oldu - Son Dakika

Gıda fabrikası alevlere teslim oldu

Dumandan etkilenen iki itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri olmak üzere 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın- Denizli kara yolu üzeri Salavatlı Mahallesi'nde tarım ürünleri işleyen fabrikanın soğuk hava deposunun bulunduğu alanda iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri, ikisi fabrika çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinden birisi ile fabrika çalışanlardan birisi olmak üzere toplam 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.