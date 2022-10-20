Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek - Son Dakika
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Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek

20.10.2022 09:57

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda görevli erkek personelin, kız öğrencileri kılık kıyafet konusunda yönetime şikayette bulunması üzerine yurda uyarı metni astı. Metinde, "Öğrencilerin toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına, genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verilirken söz konusu yazı, sosyal medyada tepki çekti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda ortalığı karıştıran bir uyarı yazısı asıldı. İddiaya göre yurtta çalışan erkek personelin şikayetleri üzerine kız öğrencilerin giyim kuşamına ilişkin bir uyarı yapıldı. Yurda asıldığı öne sürülen yazıda, "Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

"TOPLUMU TAHRİK VE RAHATSIZ EDEN DAVRANIŞLARA İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Yurt Müdür Vekili Hüseyin Yağcı'nın imzasının bulunduğu uyarı ile kız öğrencilerin ortak alanlarda toplumda kabul görmüş ilkeler dışındaki kıyafetle dolaşması yasaklandı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre uyarı metninde, "Yurtlarda alınacak tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir" denildi.

Kız öğrenci yurduna asılan uyarı, gençleri çileden çıkardı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek

TEPKİ ÇEKTİ

Yurt yönetiminin aldığı karar ve yazı, paylaşıldıktan sonra sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Öğrenciler, erkek personelin kendilerinden tahrik olduğunu şaşkınlıkla karşıladıklarını ve uyarının anlamsız olduğunu belirttiler.

O yorumlardan bazıları:

Kız öğrenci yurduna asılan uyarı, gençleri çileden çıkardı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
Kız öğrenci yurduna asılan uyarı, gençleri çileden çıkardı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
Kız öğrenci yurduna asılan uyarı, gençleri çileden çıkardı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
Kız öğrenci yurduna asılan uyarı, gençleri çileden çıkardı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
YORUMLAR (2)
  • Ferht Srin: Bu kulture, topluma ait degilim olamadım hissetmiyorum cagın 100 yıl gerisinden gelmeye devam edelim. Yasal yolla ülkeyi terkedene kadar sessiz, sakin, saygıyla bekliyorum sizin ülkeniz sizin kurallarınız. Ama ogun gelecek ait olamadıgım topraklarda dogdum ama aynı topraklarda ölmek zorunda degilim... Bedenim TR de gomulmeyecek!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Pervin Öztan: Kıyafete sınırlama getirileceğine, nefsini kontrol edebilmesi konusunda rahatsız olan erkek personele sağaltım çalışması yapılması acaba daha mı doğru ve sağlıklı olur? Nefsine hakim olamayan sokakta da tahrik olur. Toplum için tehlike arz eder. Yurt o kızların evi. Zaten ailelerinden yoksunlar. Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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