Aydın'daki Çavdar köyünde çaylar "Bizim Gız"dan - Son Dakika

Aydın'da işsiz kalınca köyüne dönmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sevcan Sever, köyünde kahvehane işleterek iki çocuğunun geçimini sağlıyor.

Söke ilçesinde, 2017'de eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla hayat mücadelesi veren Sever, salgın döneminde, çalıştığı otelden ayrılmak zorunda kaldı.

Doğup büyüdüğü Çavdar köyüne dönen kadın, köydeki kahvehaneyi kiraladı. Sever, yaklaşık 700 yıllık meşe ağacının gölgesindeki kahvehanede şalvarı ve yemenisiyle, müşterilerine demlediği çayları servis ediyor. Müşteriler Sever'e, "Bizim Gız" diye sesleniyor.

"Bazen argo konuşuluyor"

Sever, AA muhabirine, 12 yıldır otellerde ve restoranlarda garson olarak çalıştığını söyledi.

Salgın döneminde işsiz kaldığını anlatan Sever, "Kahvehanecilik istediğim bir şey değildi. Köye geldim baktım başka bir iş yok. Servisle ilgili olduğu için bu işe de yabancı değildim. İlk zamanlar bana da köylüye de ilginç geldi. Şimdi herkesle abi kardeş gibi olduk." dedi.

Yorucu olsa da işe alıştığını aktaran Sevcan Sever, sözlerine şöyle devam etti:

"Köydekiler de bir bayanla nasıl çalışılması gerektiğini öğrendiler. İşimden ve köyümden memnunum. Kadın olarak çekindiğim noktalar oluyor. Bazen argo konuşuluyor. Bunlara kulak misafiri oluyorum. Duymazlıktan geliyorum ama zamanla onlar da benimle birlikte artık kendilerini aştılar. Ben onları biraz daha turizmci yapmaya çalışıyorum. Onlar da kendilerini aştı."

"Herkes her yerde çalışabilir"

İşini özenerek yaptığını vurgulayan Sever, "Otelde çalışmakla kahvehanede çalışmak arasında dağlar kadar fark var. İkisi de hizmet sektörü ama burada tamamen erkekler var. İlk zamanlar biraz garipti. Başka işletmecilerden tüyo aldım. Çay demlemeyi öğrendim." diye konuştu.

Kızlarının geleceği için çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Sever, şöyle devam etti:

"Ekmeğimizin peşindeyiz. Eşimden ayrıyım ve 2 çocuğuma bakıyorum. Burası olmasaydı başka iş yapmak zorundaydım. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Yıllardan beri hep çalıştım. Çalışmaktan da memnunum. Bir kadının ayakta durması her zaman önemli. 'Evde oturayım ekmek bekleyeyim' diye bir şey yok. Herkes her yerde çalışabilir. Çalışma ortamını kısıtlamamak gerekiyor."

"Kahveci ya da 'Bizim Gız' derler"

Müşterilerin genellikle adıyla seslenmediğini ifade eden Sever, "Kahveci ya da 'Bizim Gız' derler. 'Bizim Gız' demeleri güzel bir şey. Ortam çok güzel ve mükemmel. Burada insanlarla kardeş gibiyiz. Tarihi ağacından dolayı yabancı misafir de çok geliyor. Beni görünce şaşırıyorlar. Yeri geliyor 14-15 saat ayakta kalıyoruz. Yorucu bir iş ama alıştım." şeklinde konuştu.

Köy kahvesinin müşterileri ise kahvedeki servisten ve çaylarından memnun olduklarını, çalışarak iki çocuğunun geçimini sağlayan Sever ile gurur duyduklarını dile getirdi.