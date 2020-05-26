Aydın'daki çiftlikte samanlar alev aldı - Son Dakika

Aydın'daki çiftlikte samanlar alev aldı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde samanların depolandığı alanda yangın çıktı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde samanların depolandığı alanda yangın çıktı.
Yangın Turanlar Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan çiftliğinde saman balyalarının depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, yangında depoda bulunan yaklaşık üç bin adet saman balyasının yandığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:52 Kaynak: İHA
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