Son Dakika Haberleri: Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu

23 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi, teslim oldu.

Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi, teslim oldu.

Kardeşköy Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi F.C.'nin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Tuncay Ardıç'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan G.C. jandarma ekiplerine teslim oldu.

G.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan G.C'nin cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Olay

Boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırma kararı bulunan G.C, eşinin annesinin ölümü sonrası taziye evine gelerek eşinin birlikte olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı (28) göğsünden bıçakla yaralayarak öldürmüş ve kaçmıştı.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı
Öldürdü, kaçtı, sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır Yazar Aşkım Kapışmak, çocukken babasından şiddet gördüğünü itiraf etti HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]