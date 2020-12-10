Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi

10.12.2020 10:23
Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Aydın'da korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da artan korona virüs vakaları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, güvenlik güçleri de denetimlerine aralıksız devam ediyor. 03-09 Aralık tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından 709 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 1336 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 485 ticari taksi, 3 bin 615 işyeri, 48 pazaryeri denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere toplamda 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi

Güvenlik güçleri, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


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