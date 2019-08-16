Son Dakika Haberleri: Aydın'daki ev yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aydın'daki ev yangını korkuttu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın korkuttu.

Aydın'daki ev yangını korkuttu, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın korkuttu.

Yangın, Köprülü-Veysipaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1610 sokaktaki bir apartmanın çatı katında yer alan boş evde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde bulunan çekyat tutuştu. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tutuşan çekyatı hemen söndürerek yangının büyümesini engelledi. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN
Köprülü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'daki ev yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]