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Aydın'daki FETÖ operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'daki FETÖ operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den hapis cezası aldıktan sonra tahliye olanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 14 bin 500 lira, 2 sahte pasaport ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş GSM hatları ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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