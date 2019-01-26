Aydın'daki Fırtınada Poseidon Heykeli Devrildi
27 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki Poseidon Heykeli devrildi.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki Poseidon Heykeli devrildi.
Kentte gün boyunca etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Fırtınada, Altınkum
Sahili'ndeki Poseidon Heykeli devrildi.
Balıkçılar, teknelerini Taşburun
Limanı'na demirledi.
Öte yandan Çine
ilçesinde fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu, Söke
ilçesinde ise elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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