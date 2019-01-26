Son Dakika Haberleri: Aydın'daki Fırtınada Poseidon Heykeli Devrildi

Aydın'daki Fırtınada Poseidon Heykeli Devrildi

27 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki Poseidon Heykeli devrildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki Poseidon Heykeli devrildi.

Kentte gün boyunca etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınada, Altınkum Sahili'ndeki Poseidon Heykeli devrildi.

Balıkçılar, teknelerini Taşburun Limanı'na demirledi.

Öte yandan Çine ilçesinde fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu, Söke ilçesinde ise elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel
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