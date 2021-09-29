AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika

AYDIN Kültür ve Turizm Derneği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Aydın'ın Tarihi Yerleri' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve plaketleri verildi.

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği işbirliğiyle kentin tarihi yerlerinin tanıtımı amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya Aydın'ın çeşitli yerlerinden amatör fotoğrafçılar tarafından 1000 fotoğraf gönderildi. Jüri üyeleri, ilk 3'ü ve özel jüri ödülüne layık görülen bir fotoğrafı belirledi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hidayet Sayın Konferans Salonu'nda yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. 1. 2. ve 3. gelen yarışmacılara iki kişilik tatil ödülü ve plaket verildi. Programda kahraman Türk kadınları ve Cumhuriyet kadınları konulu giysilerin yer aldığı defile yapıldı. Birbirinden güzel ve tarihi kıyafetlerin yer aldığı defile, ödül törenine renk kattı. Törende konuşan Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, Aydın'a duyduğu sevdanın zamana ve mekana sığmayacağına dikkati çekip tarihi yerlerin daha geniş bir kitleye tanıtımı için fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. Aydın'ın tarihi güzelliklerini fotoğraf makineleriyle kareleyen bütün katılımcılara teşekkür eden Yazıcı, dernek olarak kentin tanıtımı için çalışacaklarını söyledi. Törene katılan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru tarafından, yarışmanın birincisi İsmail Danyeli, ikincisi Ali Kayabaşı, üçüncüsü Hüseyin Obruklu ve jüri özel ödülünü alan Salih Kuş'a plaketleri verildi.