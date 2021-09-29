Üye Girişi
AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika

AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU

29.09.2021 12:59

AYDIN Kültür ve Turizm Derneği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Aydın'ın Tarihi Yerleri' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve plaketleri verildi.

AYDIN Kültür ve Turizm Derneği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Aydın'ın Tarihi Yerleri' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve plaketleri verildi.

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği işbirliğiyle kentin tarihi yerlerinin tanıtımı amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya Aydın'ın çeşitli yerlerinden amatör fotoğrafçılar tarafından 1000 fotoğraf gönderildi. Jüri üyeleri, ilk 3'ü ve özel jüri ödülüne layık görülen bir fotoğrafı belirledi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hidayet Sayın Konferans Salonu'nda yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. 1. 2. ve 3. gelen yarışmacılara iki kişilik tatil ödülü ve plaket verildi. Programda kahraman Türk kadınları ve Cumhuriyet kadınları konulu giysilerin yer aldığı defile yapıldı. Birbirinden güzel ve tarihi kıyafetlerin yer aldığı defile, ödül törenine renk kattı. Törende konuşan Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, Aydın'a duyduğu sevdanın zamana ve mekana sığmayacağına dikkati çekip tarihi yerlerin daha geniş bir kitleye tanıtımı için fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. Aydın'ın tarihi güzelliklerini fotoğraf makineleriyle kareleyen bütün katılımcılara teşekkür eden Yazıcı, dernek olarak kentin tanıtımı için çalışacaklarını söyledi. Törene katılan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru tarafından, yarışmanın birincisi İsmail Danyeli, ikincisi Ali Kayabaşı, üçüncüsü Hüseyin Obruklu ve jüri özel ödülünü alan Salih Kuş'a plaketleri verildi.

AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU
AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU
AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU
AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU

Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı 14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi 13:30 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler 13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları 12:54 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler

Son Dakika Haberleri
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı         
14:05
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti         
13:24
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: AYDIN'DA FOTOĞRAF YARIŞMASINI KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement