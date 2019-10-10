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Aydın'daki hafızlardan Mehmetçik için "Fetih Suresi"

1 saat önce

Aydın'daki hafızlardan Mehmetçik için "Fetih Suresi"AYDIN - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da dua zinciri oluşturuldu.

Aydın'daki hafızlardan Mehmetçik için "Fetih Suresi"

AYDIN - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da dua zinciri oluşturuldu. Aydın İl Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlar tarafından Mehmetçiğe destek için 24 saat Fetih Suresi okunuyor.

Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda okuyan hafızlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti. Hafızların yetiştirildiği Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nun mescidinde toplanan öğrencilerin hocalarının nezaretinde dua halkaları oluşturdu. Fetih Suresi'ni okuyan öğrenciler hocaları nezaretinde periyodik aralıklarla Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için dua ediyorlar. Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu Müdürü Veysel Eroğlu, "Dün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı harekatı başladı. Kahraman Ordumuzun maddi güce ihtiyacı olduğu kadar manevi desteğe de ihtiyacı vardır. Bizler de Kur'an Kursumuzda ordumuza Kur'an okuyup dualar ederek manevi destekte bulunacağız. Rabbim ordumuzu her türlü felaketten muhafaza eylesin" dedi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için dua eden hafızların hocalarından Hafız Mehmet Kurt, duanın gücüne inandıklarını ve öğrencileri ile birlikte sürekli Fetih Suresi okuyup dualar ettiklerini söyledi.

Aydın'daki hafızlardan Mehmetçik için Fetih Suresi

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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