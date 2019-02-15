Son Dakika Haberleri: Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

48 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında 2 muhtar gözaltına alınırken, 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında 2 muhtar gözaltına alınırken, 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddialarına üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, açığa alınan Denizköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, gözaltına alındı.

Özdemir ve Çolak, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, aynı operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı azalar, emlakçılar ve harita mühendislerinin bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Denizköy, Jandarma, Didim, Aydın, Güncel
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