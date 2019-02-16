Son Dakika Haberleri: Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

23 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E'nin de bulunduğu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan, açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı emlakçılar ve harita mühendislerinin de bulunduğu 27 kişi ile dün açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 2'si tutuklanmıştı.

Zanlıların, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:26 Kaynak: AA

Denizköy, Didim, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]