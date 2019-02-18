Son Dakika Haberleri: Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki muhtar tutuklandı.

Aydın'daki Hazine Arazilerinde Usulsüzlük İddiası, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki muhtar tutuklandı.

Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına ve açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı emlakçılar ve harita mühendislerinin de bulunduğu 27 kişi ile 15 Şubat'ta açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 3'ü tutuklanmıştı.

Zanlıların, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Denizköy, Didim, Aydın, Güncel
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