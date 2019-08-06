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Aydın'daki kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

2 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ferdi Demir hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'daki kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ferdi Demir hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın- Muğla karayolu Yenipazar yol ayrımında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine doğru ilerleyen 48 R 52 92 plakalı kamyonet sürücüsü Ferdi Demir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç önce refüje sonra da yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken araç sürücüsü Ferdi Demir ve yolcu konumunda bulunan Canan Demir araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarırken, kazada ağır yaralanan Ferdi Demir ve eşi Canan Demir ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ferdi Demir hastanade yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN
Efeler, Sabah, Aydın, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
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