Aydın'daki Kazazedeye İlk Müdahale, Marmaris 112 Ekibinden Geldi
1 saat önce
Aydın'daki kazazedeye ilk müdahale, Marmaris 112 ekibinden geldiAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevli ambulansta bulunan 112 sağlık ekibi yaptı.
Aydın
'daki kazazedeye ilk müdahale, Marmaris
112 ekibinden geldi
AYDIN - Aydın'ın Efeler
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen Muğla
'nın Marmaris ilçesinde görevli ambulansta bulunan 112 sağlık ekibi yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza Muğla karayolu İmam Hatip Kavşağında meydana geldi. Veysel A. idaresindeki 09 LJ 936 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Veysel A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında Aydın'ın Nazilli
ilçesine hasta bırakan ve yola çıkan Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı ambulansta bulunan 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde durarak kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Kazazede Veysel A. sedye ile ambulansa alındı ve ilk tedavisi yapıldı. Veysel A. olay yerine gelen diğer ambulansa sedye ile nakledilerek Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsü Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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