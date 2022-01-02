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Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

02.01.2022 18:00
Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapan kişiler olduğu ihbarı üzerine Ortaklar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen baskında H.A. (21), T.B. (28), İ.D. (32), V.B. (38), M.S. (40), Z.E. (39), M.T. (37), M.S. (43,) A.B. (40) ve H.D. (37) gözaltına alındı.

Ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra kazıda kullanılan jeneratör, hilti gibi aletler ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaçak Kazı, Germencik, Ortaklar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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