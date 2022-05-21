Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı

21.05.2022 19:54
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 85 motosiklet kontrol edilirken, 37 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 85 motosiklet kontrol edilirken, 37 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde motosiklet denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin de destek verdiği denetim çerçevesinde uygulamaya takılan motosiklet sürücüleri ve motosikletler tek tek incelendi. Günün muhtelif saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 85 motosiklet kontrol edilirken; 37 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Kent genelindeki KGYS kameraları marifetiyle de yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri, ikinci sıra park ve benzeri gibi konularda trafik denetimlerinin gerçekleştirildiği ve kural tanımaz sürücülere cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı

YORUMLAR
500
Aydın'ın 'Robin Hood'u ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor Aydın'ın 'Robin Hood'u ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement