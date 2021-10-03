Aydın'daki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine giden Uğur Kapağan yönetimindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmeye çalışan Zeynep Uğur'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yaya yola savruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
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