Nysa Antik Kenti, Çocuk Bayramı ve Turizm Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Turizm Haftası kutlamaları kapsamında kapılarını öğrencilere açtı.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulundaki bir grup öğrenciyi Nysa Antik Kentinde ağırladı.

Döneme ait yöresel kıyafetlerle antik kenti gezen çocuklar, küçük bir tiyatro gösterisi sundu.

İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Turizm Haftasını bir arada kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin, turizm alanlarını tanımalarının önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, "Antik kentin ülkemize kattığı katma değeri, kültürel, tarihi okumadaki önemini öğretmek istedik. Öğrencilerimizle keyifli vakitler geçirdik. Öğrencilerimizin turizm noktalarını öğrenmelerini çok önemsiyorum. Bu etkinlikleri de zaman zaman yapacağız." dedi.