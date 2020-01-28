Aydın'daki oda ve borsalar depremzedeler için el ele verdi - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın'daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar yola çıktı.



Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası, TOBB öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında Aydın'daki tüm oda ve borsaların işbirliğinde toplanan yardımlar, Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen törenle yola çıktı. Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile il genelindeki 9 oda ve borsa temsilcilerinin katıldığı törende, üyelerden toplanan ihtiyaç malzemeleriyle doldurulan tır dualarla yolcu edildi. Toplanan ancak ilk kafileye yetişmeyen önemli yaşam malzemelerinden oluşan ikinci grup yardımların ise daha sonra gönderileceği bildirildi.



Türkiye'nin depremin acısını hep birlikte yaşadığını belirten AYTO Başkanı Hakan Ülken, benzer depremlerin tekrar yaşanmamasını diledi. Ülken, "Böyle durumlarda Türk toplumunun en önemli özelliği olan yardımlaşma ve nerede bir sorun varsa oraya hep birlikte el atma güdüsü devreye giriyor. TOBB öncülüğünde Türkiye'nin her yerinden yardım tırları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Elazığ ve Malatya'da yaşanan ve ülkece acısını içimizde hissettiğimiz deprem sonrası Aydın oda ve borsaları olarak başlattığımız destek kampanyası sonucunda üyelerimizden topladığımız malzemeleri bugün AFAD merkezlerine gönderiyoruz. Aydın'daki 9 oda ve borsa olarak, depremden zarar gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi. - AYDIN