Aydın'daki operasyonda mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aydın'da yürütülen terör faaliyetlerine yönelik kadın çatı yapılanması TJA'ya gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Aydın genenli Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Köşk, ilçelerinde yapılan operasyonlarda M.K., A.B.Ö, N.A., S.A, S.A, M.B, A.D, A.E, C.Y, K.B., T.A, E.İ ve S.A isimli kadın şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde ve HDP Aydın İl Başkanlığı binasında yapılan aramalarda çok sayıda TJA yapılanması adına hazırlanan döviz, broşür, dokümanlar ve dijital belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli kadın ise Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında bugün hakim karşısına çıkarılan ve yaklaşık 8 saat süren mahkemenin ardından 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN