Aydın'daki orman yangınında evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Yangın nedeniyle evi ve bahçesi alevler arasında kalan Durmuş Doğan (54) mahsur kaldığı bölgeden saatler sonra kurtarıldı.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nazilli ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Aydın 'ın Karacasu ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına müdahale sürerken, evinde mahsur kalan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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