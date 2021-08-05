Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 3 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle de destek veriliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına yüzlerce vatandaş, çok sayıda arazöz, su tankerleri ve beton mikserleriyle katkı sunulurken, bölge halkı ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çalışmalara katılıyor.

"Dilberim ormanımıza yazık oldu"

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren 47 yaşındaki Durmuş Sabancı, bölgedeki ormanlık alana zarar gelmemesi için piknik dahi yapmaktan korktuklarını ifade etti.

Ormanların, çocukların geleceği olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu:

"Burada en son 35 yıl önce yangın çıkmıştı. Burada herkes 24 saat boyunca görev yaptı. Çocuklarımızın geleceği de bu ormanlar. Bu ormanı korumak için görev alıyoruz. Başkaları da hiç acımadan gelip, yakıp gidiyor. Dilberim ormanımıza yazık oldu. Bu doğaya dikkatsizlik yaparız diye bir sigara dahi içilmiyor. Devletin adamlarını uğraştıranları Allah kahreylesin."

Yanan ormanlık alanın, Türkiye'nin oksijen kaynağı olduğunu kaydeden 69 yaşındaki Bahtiyar Ayaktaş da orman olmayınca yaşamın da olmayacağını belirtti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 3 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının ilk gününde yaptıkları incelemelere göre, 150 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktarmıştı. Bereketli Mahallesi'nin bir bölümü de yangın nedeniyle tahliye edilmişti.