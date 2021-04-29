Aydın'daki otomobile çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası istikametinden Söke istikametine giden N.D. idaresindeki 09 FE 371 plakalı kamyonet, Granta mevkisinde aynı yöne seyreden C.D'nin kullandığı 09 JT 411 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü N.D. ile yanında bulunan Ö.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaynak: AA
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