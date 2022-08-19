Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

19.08.2022 16:16
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Aydın'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, S.M.K'nın Ata Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada dikili halde 6 Hint keneviri, 30 gram esrar ile iki hassas terazi gele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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