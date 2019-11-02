Son Dakika Haberleri: Aydın'daki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Aydın'daki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

Aydın'daki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

6 saat önce

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Aydın'daki silahlı suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl merkezi ve Söke ilçesinde yürütülen "kelepçe" isimli operasyonda, silahlı terör örgütü kurarak çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün elebaşı olduğu iddia edilen F.T. ile R.T, T.A. ve K.A. tutuklandı. 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'daki operasyonda dün "silahlı tehdit", "yağma", "tecavüz", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" iddiasıyla F.T, R.T, İ.B, S.A, K.A, M.D, M.K, B.A, M.A, B.D, R.K. ve T.A. gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca, 55 fişek, bir tüfek, bir sahte sürücü belgesi, 25 borç senedi, başka kişilere ait 31 tapu senedi ve 22 banka çeki ele geçirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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