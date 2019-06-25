Son Dakika Haberleri: Aydın'daki silahlı ve bıçaklı kavga
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Aydın'daki silahlı ve bıçaklı kavga

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesindeki silahlı ve bıçaklı kavga olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Aydın'daki silahlı ve bıçaklı kavga, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesindeki silahlı ve bıçaklı kavga olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Yeni Mahallede önceki gün yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yeni Mahalle'de bir kişinin bıçakla yaralanması sonrası S.Y, olayın zanlısı ve ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açmış, 3 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:32 Kaynak: AA
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