Aydın'daki STK ve Oda'lardan birliktelik çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki STK ve Oda'lardan birliktelik çağrısı - Son Dakika

Aydın'daki STK ve Oda'lardan birliktelik çağrısı

6 saat önce

Aydın'daki Oda ve Borsa temsilcileri, İş Dernekleri ve Sendikalar ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, İdlib'te yaşanan saldırıyı kınayarak, birliktelik mesajı verdi.

Aydın'daki STK ve Oda'lardan birliktelik çağrısı, System.String[]

Aydın'daki Oda ve Borsa temsilcileri, İş Dernekleri ve Sendikalar ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, İdlib'te yaşanan saldırıyı kınayarak, birliktelik mesajı verdi.


Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) gerçekleşen basın toplantısında birlik ve beraberlik mesajı veren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'te hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere yüzbinlerce sivilin katledilmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış çabaları ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış tüm ahlaki insani ve dini değerleri hiçe sayan kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden canlarına kast eden bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğini de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. "Bahar Kalkanı" harekatıyla da bunun bedelini ödemeye başlamışlardır. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakırız. İşte şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. - AYDIN

İdlib, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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