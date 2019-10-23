Aydın'daki terör operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Sosyal medyadan harekata ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.B, F.Ö, M.B. ve T.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün Kuşadası'nda düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla H.B. F.Ö. M.B. ve T.A. gözaltına alınmıştı.