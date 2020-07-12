Aydın'daki terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye 'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A'nın (26) adresini tespit etti.

Aydın 'ın Söke ilçesinde, Suriye 'de terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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